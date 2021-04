Pallamano: Orlando Haenna vince (25-20) sul campo del Cus Palermo

Share Facebook

Albatro Siracusa nel campionato di A1 e Orlando Haenna nel campionato di serie A sono state le protagoniste della giornate andando a vincere in trasferta. L’Albatro Siracusa, grazie ai gol di Vinci (8) e Cuello (6) ha battuto l’Eppan e si è tirata fuori dai bassifondi della classifica, mentre l’Orlando Haenna è andata a vincere (25-20) sul campo del Cus Palermo con Daniele Munda(8) e il portiere Giovanni Passarello protagonisti del successo. Nella serie A2 tutte sconfitte le altre squadre. La capolista Noci ha battuto il Messina per 40-16, il Lanzara Salerno ha battuto l’Alcamo per 37 a 23, il Benevento ha battuto il Ragusa per 39 a 13.

“Una vittoria (25-20) quella conquistata contro il Cus Palermo frutto di carattere e di squadra. Questa volta tutto è andata per il meglio e tutti i ragazzi hanno espresso le loro qualità che sono notevoli. Meritiamo la salvezza e qualcosa di più”. A dichiararlo Luca Giummulè, allenatore della squadra, contentissimo della prestazione di tutta la squadra che sin dalle prime battute ha dimostrato di essere in piena efficienza evidenziando le sue qualità. La salvezza è quasi raggiunta e le tre partite da giocare (Messina e Alcamo fuori casa, Mascalucia in casa) potrebbero portare punti interessanti per migliorare l’attuale classifica del campionato. Essere a ridosso delle prime (Noci, Salerno e Benevento) sarebbe sicuramente un risultato eccellente perché la squadra ha qualità tecniche notevole e ci sono dei giovani che stanno crescendo sia sul piano tecnico che sul piano della preparazione atletica. La gara sin dalle prime battute ha visto la squadra gialloverde avanti, con Munda in grande spolvero, autore di otto reti, con la collaborazione di Ancheta (3), Florio(3), Serravalle(4), Guarasci (5), Russo (3) la Orlando Pallamano Haenna si è tenuta avanti il Cus Palermo di cinque-sei gol che sono stati amministrati bene e non dimenticando che il portiere Giovanni Passarello che ha fatto delle belle e difficili parate nei momenti cruciali della partita, dando tranquillità a tutta la squadra. Una prestazione la sua ricca di maturità e valida anche dal punto di vista tecnico, consentendo a tutta la squadra di giocare in tranquillità e mantenere un vantaggio consistente. Il Cus Palermo aveva nel suo organico Alessandro Aragona, capocannoniere del campionato, ha segnato solo cinque gol, rigori compresi, è stato bloccato bene dalla difesa gialloverde affidata a Guarasci, Russo e Di Mattia. Una prestazione brillante di tutti, forse la migliore di tutto il campionato ed ora c’è da giocare altre tre partite che potrebbero portare punti che consentano di migliorare la classifica. Sabato prossimo si gioca a Messina, già retrocesso, si potrebbe puntare ad un altro successo esterno.