Calcio scommesse in D. Indagine Procura Enna, coinvolto il Troina, otto gli indagati

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Una indagine della Procura di Enna mette in subbuglio il girone I del campionato di serie D. Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha preso atto della trasmissione da parte della Procura di Enna di un voluminoso fascicolo di 32 pagine ed ha notificato gli atti della conclusione delle indagini “in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019/2020 (Girone I)”.

La Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio per frode di otto persone

L’indagine riguarda dirigenti, allenatori e calciatori che si sarebbero adoperati per truccare ad arte alcune partite della stagione 2019-2020, ma anche precedenti, per favorire vincite da parte si soggetti esterni che scommettevano somme di denaro. Tra le società coinvolte risultano i nomi di Acireale, Troina, San Tommaso, Licata, Rotonda del campionato di serie D Alcamo, Gela e Marsala militanti in Eccellenza. Non risultano, almeno al momento, atti riguardanti la stagione in corso di svolgimento ma l’indagine rischia di avere ripercussioni dirette anche sull’attuale campionato nel momento in cui dovessero essere accertate precise responsabilità.

Le indagini, della squadra mobile della Questura, riguardano quattro incontri: Troina-Rotonda, Acireale-Troina, Corigliano-Troina e Troina-Marina di Ragusa. Il fascicolo è stato trasmesso dalla Procura di Enna alla Federcalcio, che si è già attivata. I personaggi coinvolti in Sicilia e Calabria sarebbero una trentina.



La richiesta di rinvio a giudizio, presentata lo scorso 3 febbraio dalla Procura di Enna su indagini della locale squadra mobile e il nucleo di polizia dei giochi e della scommesse dello Sco di Roma, riguarda partite del Troina, società che ha tre indagati: il direttore sportivo Silvestro Dario Dell’Arte, il secondo allenatore Giovanni Ciadamidaro e il portiere Daniel Serenari. Chiesto il rinvio a giudizio anche dello “sponsor” principale del club: Giovanni Alì. Gli altri indagati sono: il presidente del Corigliano, Mauro Nucaro, e una persona indicata come “a lui vicina”, Orazio Acri; il presidente del Rotonda, Francesco Giuseppe Bruno, e suo figlio Vincenzo.

Secondo l’accusa, il presidente del Rotonda, Bruno, avrebbe offerto al direttore sportivo del Troina, Dell’Arte, 34.700 euro per ottenere la vittoria della gara giocata nell’Ennese il 3 febbraio del 2019. Successo arrivato con un 3-0 a tavolino, contesta la Procura, dopo che il secondo allenatore dei siciliani, Ciadamidaro, che era in panchina, commise un errore ‘tecnico’ nella sostituzione di un giocatore violando la regola degli ‘under’. La prova dell’accordo, è sostenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, è in un bonifico bancario inviato a Dell’Arte.

Al portiere Serenari è contestata una scommessa da 50 euro sul risultato di Acireale-Troina, del 22 settembre del 2019, finito 4-2, determinato, sostiene la Procura, grazie a «una serie di errori grossolani commessi volontariamente» dal calciatore. La “giocata” fatta in un’agenzia di Siracusa gli avrebbero fatto incassare 2.900 euro.

A Dell’Arte è contestato anche un intervento sulla partita Troina-Marina di Ragusa, del 16 febbraio del 2020, prima della quale avrebbe offerto all’altra squadra la possibilità di potere “combinare” l’incontro. Un tentativo di “combine” ci sarebbe stato anche per Corigliano-Troina, dell’8 gennaio del 2020, ma saltò perché, è la tesi dell’accusa, «Alì riteneva il prezzo offerto da Nucaro troppo basso».