Calcio scommesse in D. Indagine Procura Enna, coinvolto il Troina

Una indagine della Procura di Enna mette in subbuglio il girone I del campionato di serie D. Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha preso atto della trasmissione da parte della Procura di Enna di un voluminoso fascicolo di 32 pagine ed ha notificato gli atti della conclusione delle indagini “in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019/2020 (Girone I)”.

L’indagine riguarda dirigenti, allenatori e calciatori che si sarebbero adoperati per truccare ad arte alcune partite della stagione 2019-2020, ma anche precedenti, per favorire vincite da parte si soggetti esterni che scommettevano somme di denaro. Tra le società coinvolte risultano i nomi di Acireale, Troina, San Tommaso, Licata, Rotonda del campionato di serie D Alcamo, Gela e Marsala militanti in Eccellenza. Non risultano, almeno al momento, atti riguardanti la stagione in corso di svolgimento ma l’indagine rischia di avere ripercussioni dirette anche sull’attuale campionato nel momento in cui dovessero essere accertate precise responsabilità.

Fra le gare che sarebbero state alterate figurano anche Acireale – Troina 4-2 del 22 settembre 2019 e San Tommaso – Acireale 0-1 del 9 febbraio 2020. I personaggi coinvolti in Sicilia e Calabria sarebbero una trentina.