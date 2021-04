Piazza Armerina: dismesso dell’eternit all’interno della contrada Fratulla-Sambuco

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Piazza Armerina. Dovrebbero aprirsi delle indagini da parte delle forze dell’ordine competenti per risalire a colui, a coloro o addirittura alla ditta, che ha dismesso dell’eternit all’interno di una nota contrada piazzese, Fratulla-Sambuco.



L’eternit, materiale contenente amianto, di conseguenza nocivo per l’ambiente e per la salute dell’uomo, per poter essere rimosso necessita di alcune autorizzazioni, una di queste dovrebbe essere rilasciata dall’Asp di zona e la rimozione eseguita da ditte specializzate.

Diverse le voci cittadine sulla possibile provenienza, si sarebbe anche ipotizzato che gli scarti potessero provenire da una location oggetto di opere di manutenzione straordinaria all’interno del comune di Piazza Armerina, anche se non si possa escludere la provenienza da paesi limitrofi. Peraltro, il luogo in cui è stato fatto il ritrovamento non è a “banna d’ munnu” (lontanissimo) quindi, sembrerebbe quasi impossibile che nessuno possa non aver visto nulla. Ormai, sono davvero pochissimi i siti o i locali contenenti eternit e nella zona non dovrebbe essere complicato potervi risalire. Noi, non possiamo fare altro che ringraziare i cittadini che segnalano e richiedere all’amministrazione una più attenta vigilanza dei luoghi periferici della città perché “la mamma dei cretini è sempre incinta”, e ad oggi non è stato possibile comprendere come ci sia in giro ancora qualcuno che ritenga un atto eroico e virile ingravidarla.



Anna Zagara