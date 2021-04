Enna, sanzionati dai Carabinieri catanesi in trasferta

Share Facebook

Costante è l’attività di controllo del territorio svolto dalla forze dell’ordine in particolare lungo le principali arterie stradali della provincia. In queste settimane una particolare attenzione è rivolta dal Comando Provinciale Carabinieri nella zona di Enna bassa e lungo la SS 117 bis ove il traffico veicolare è aumentato a causa della chiusura al traffico autostradale dei mezzi pesanti diretti a Caltanissetta. Nel corso dei numerosi servizi sono stati infatti sanzionati per violazioni previste dalla normativa anticovid sette persone, tra le quali quattro catanesi che senza giustificato motivo erano a Enna, nonché utenti della strada a bordo di veicoli privi di copertura assicurativa o senza rispettare il Codice della Strada. Proprio durante un posto di blocco dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile eseguito nei pressi dello svincolo autostradale di Enna veniva fermato un fuoristrada a bordo del quale vi erano due catanesi trentenni. Alla vista dei militari i due assumevano un atteggiamento nervoso e durante l’accurato controllo emergeva che uno due aveva con sé una modica quantità di hashish e il secondo, gravato da precedenti, aveva l’obbligo disposto dal Tribunale di Sorveglianza etneo di permanere presso la propria abitazione e di non accompagnarsi a persone pregiudicate o sospette. Conseguentemente il primo è stato segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti, il secondo alla competente Autorità Giudiziaria per aver trasgredito il provvedimento a suo carico.