Covid 23 aprile 2021 Sicilia (zona arancione): 930 positivi, 24 le vittime. Enna 24 i nuovi positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La curva del contagio si abbassa in Sicilia rispetto ai giorni scorsi con i 930 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.265. Il numero degli attuali positivi è di 25.284, con decremento di 344 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.250. Negli ospedali i ricoverati sono 1.409, 13 meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 177, uno in meno rispetto a ieri.

Così gli ulteriori casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 62.465 (234)

Catania: 51.476 (264)

Messina: 23.860 (59)

Siracusa: 14.201 (121)

Trapani: 12.683 (48)

Ragusa: 10.828 (30)

Caltanissetta: 10.154 (76)

Agrigento: 10.029 (74)

Enna: 5.724 (24).

La Sicilia è in zona arancione, il livello mediano di restrizioni. Ma come è noto in diverse parti della regione restano in vigore le zone rosse decretate dalle ordinanze del presidente della Regione. E tra queste c’è il capoluogo Palermo, che resterà in zona rossa almeno fino al 28 aprile.



IN ITALIA: Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.844. Sono invece 342 le vittime in un giorno (ieri 360). Sono 315.700 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri i test erano stati 364.804. Il tasso di positività è del 4,7%, in aumento rispetto al 4,4% di ieri.