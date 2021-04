Dissesto Comune Aidone: si è insediato il Commissario

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Aidone. Nominato il Commissario, Vincenzo Lo Fermo, con d.P.R. in data 8 aprile 2021, ai sensi dell’art. 252 del d. lgs n. 267/2000), per l’amministrazione dell’indebitamento pregresso, nonché per tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente fino al 31/12/2018.

Il primo atto deliberativo è stato quello di invitare chiunque ritenga di vantare un diritto di credito, per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018 a presentare, mediante consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d’ufficio, o a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.aidoneonline.it entro il 20 giugno 2021 un’istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione.