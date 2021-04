Mattroina Aretusa campionesse regionali under 15 di pallamano femminile

Share Facebook

La Mattroina/Aretusa con ben 4 gare di anticipo si sono laureate campionesse siciliane nella categoria under 15 femminile di pallamano femminile.

Tante vittorie e una sola risicata sconfitta contro l’Erice per la compagine del presidente Maria Concetta Scannella che, nonostante i problemi legati alla mancanza di un campo al coperto a Troina, continua a conquistare titoli nei campionati giovanili.



Al palasport di Erice una giornata di successi nel concentramento a tre squadre che ha visto primeggiare il team allenato da Francesco Andolina contro Erice e Halikada. “Siamo tutti molto contenti della conquista del titolo regionale, ma soprattutto dei progressi fatti dalle nostre giovanissime ragazze – evidenzia il tecnico troinese Francesco Andolina – la collaborazione sportiva con l’Aretusa, oltre ai risultati brillanti nei tornei giovanili, sta regalando alle ragazze esperienze significative in un campionato di prestigio come quello della serie A2 nazionale.

Conquistati risultati che premiano l’impegno e i sacrifici di queste ragazze che settimanalmente, pur di allenarsi con regolarità, sono costrette a spostarsi più volte nel comune di Gagliano Castelferrato, visto il prolungarsi dei tempi per la consegna del tensostatico a Troina.

“Pallamano, divertimento e ovviamente prime importanti esperienze agonistiche – evidenzia il presidente della Mattroina Maria Concetta Scannella – al di là degli ottimi risultati ottenuti sul campo, si evidenzia come il gemellaggio sportivo con l’Aretusa di Placido Villari ci stia regalando significative esperienze”. La rosa al completo delle campionesse siciliane under 15: Giulia Aprile, Vanessa Grigio Armeli, Suenia Averna, Ginevra Baudo, Gioia Bottitta, Sara Di Blasi, Gaia Furia, Laura Guastella, Elisabetta Mascali, Giulia Nasca, Elisa Pagana, Rachele Rotondo, Greta Ruccella, Alessia Spalletta, Giusi Prinzi, Selena Amoroso. Tecnico: Francesco Andolina.