Fenice Nuoto Enna si piazza ai vertici delle classifiche regionali

F.I.N. Campionati Italiani di Categoria su Base Reg. 2021 e Campionati Regionali in Vasca Corta 2021.



Gli Atleti della Fenice Nuoto Enna si piazzano ai vertici delle classifiche regionali e conquistano 12 piazzamenti a podio con 5 diversi atleti.

Sono 11 gli atleti, del tecnico Alessandro Addamo, che hanno preso parte alla manifestazione federale che ha chiuso la stagione in vasca corta per le categorie assolute.

I Campionati Italiani della Federazione Italiana Nuoto, a causa della pandemia, sono stati riadattati su base regionale per evitare spostamenti e per aumentare le misure di sicurezza anti contagio.

Gli atleti infatti, oltre ad essere contingentati e a seguire un rigido protocollo per la partecipazione agli allenamenti e alle manifestazione, hanno dovuto e continueranno a seguire un monitoraggio continuo tramite tampone per Covid-19 per ridurre al minimo le possibilità di contagio.

È Ilaria Sortino (2006) l’atleta più premiata della Fenice Enna, con 3 record personali conquista un primo posto nei 1500 Stile (18’04.26), tre Argenti nei 100 Stile (59.91), nei 200 Stile (2’10.15), nei 400 Stile (4’33.76) e un Bronzo negli 800 Stile (9’23.79); inoltre l’atleta ennese aveva conquistato un Argento nei 5000 stile libero ai Campionati Regionali di Fondo indoor FIN di Marzo e gli ultimi risultati confermano la qualità espressa in tutte distanze dello stile libero.

Francesco Rapisardi (2005), per la prima volta a podio in una manifestazione federale del nuoto in vasca, conquista 3 Argenti nei 1500 Stile (16.19.54) negli 800 Stile (8’35.56) e nei 400 Misti (4’47.47) anche lui aveva già conquistato un Argento nei 3000 stile ai Campionati di nuoto di fondo FIN 2021 che sottolinea la sua predisposizione alle mezze e lunghe distanze.

Mattia Mondo (2005), per la prima volta a podio in una manifestazione federale, conquista 2 medaglie di Bronzo nei 100 Rana (1’07.03) e nei 200 Rana (2’30.87) siglando i suoi nuovi primati personali.

Gaia Piccione (2008) esordisce al meglio nella sua categoria conquistando la medaglia di Bronzo nei 400 Stile (4’42.12) e siglando tutti i suoi record personali, anche Gaia aveva già conquistato il Bronzo nei 3000 stile ai Regionali di Fondo Indoor FIN.

Infine, Samuel Zodda (2001) si fa notare nei 1500 Stile riuscendo a raggiungere la terza posizione e siglando le sue migliori prestazioni nelle distanze della rana.

Da segnalare, oltre alle 12 medaglie, ben 28 record personali da parte degli 11 atleti, 6 quarti posti e tantissime prestazioni fra i primi 16 piazzamenti regionali della società ennese seguita in questa stagione da Alessandro Addamo e Rosario Cremona.

L’allenatore Addamo ha dichiarato:”numeri importanti per un gruppo in grande crescita. Conferma di Sortino fra le migliori atlete della sicilia in tutte le distanze dello stile libero dai 100 ai 5000 metri; belle novità con Rapisardi che già aveva fatto apprezzare il suo valore nel fondo, Piccione che con 2 ottime gare è balzata al vertice delle classifiche e Mondo che da specialista della rana fa finalmente vedere il suo valore.

Ma non solo, De Luca e Canaletta migliorano di parecchio sfiorando il podio per pochi decimi e con buone prestazioni tutti gli altri atleti sono balzati in posizioni di rilievo. Non posso che complimentarmi con i miei atleti e ringraziare i responsabili della piscina e l’amministrazione per la disponibilità dell’impianto e l’attenzione rivolta al nuoto agonistico di alto livello che finalmente è una realtà ad Enna.”

Nel dettaglio tutti i risultati:

Sortino Ilaria (2006)

50 Stile 28.11

100 Stile 59.91

200 Stile 2’10.15

400 Stile 4’33.76

800 stile 9’23.79

1500 stile 18’04.26

De Luca Giulia (2002)

800 stile 9’45.24

400 stile 4’48.53

200 stile 2’17.82

400 Misti 5’39.81

200 Rana 2’56.37

200 Farfalla 2’46.25

Piccione Gaia (2008)

100 stile 1’05.07

200 stile 2’19.29

400 stile 4’42.12

800 stile 9’38.30

400 misti 5’31.03 l

200 Farfalla 2’47.57

Canaletta Matilde (2007)

400 misti 5’44.48 l

200 farfalla 2’35.49

100 Farfalla 1’11.59

800 stile 10’27.53

400 stile 5’11.26

200 stile 2’28.33

Mazzaglia Amalia (2007)

800 Stile 10’39.48

400 stile 5’16.81

200 Rana 3’22.48

200 stile 2’33.84

100 stile 1’12.18

Francesco Rapisardi (2005)

1500 stile libero 16’19.94

800 stile libero 8’35.46

400 Misti 4’47.47

400 Stile 4’11.25

200 stile 1’59.45

200 Dorso 2’17.78

200 Farfalla 2’17.45

Mattia Mondo (2005)

100 Rana 1’07.03

200 Rana 2’30.87

1500 Stile 17’08.23

400 Stile 4’21.77

50 Stile 26.34

100 Stile 57.53

Mattia Geraci (2007)

100 rana 1’22.54

200 Rana 3’00.00

200 Dorso 2’49.81

100 Stile 1’08.58

50 Stile 30.71

Samuel Zodda (2001)

1500 Stile 19’16.15 3º posto

50 Rana 33.87

100 Rana 1’16.33

200 Rana 2’49.76

Di Naro Giuseppe (2005)

100 Farfalla 1’05.85

200 Farfalla 2’25.42

50 Stile 27.72

100 Stile 1’01.85

100 Dorso 1’13.46

Mazzaglia Danilo (2003)

50 Farfalla 32.82

50 Rana 37.67

50 Stile 29.50

400 Stile 4’50.9

200 Farfalla 2’51.22

Prossime competizioni: Campionati italiani FIN su base Reg Esordienti 2021, Campionati in vasca lunga FIN di categoria.