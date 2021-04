Vaccini, in Sicilia in arrivo 30 mila dosi di Moderna e AstraZeneca. Ad Enna 1.600

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono 30 mila le dosi di vaccini anti Covid in consegna in queste ore in Sicilia. La consegna è affidata al corriere espresso Sda di Poste Italiane. Si tratta di 19.200 dosi di Moderna e 10.800 di Astrazeneca. Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (8.000), Giarre (6.600), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa Santa (2.300), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.300), e Caltanissetta (1.400).

Intanto continuerà ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione. E’ la nuova opportunità che il governo Musumeci riserva, già da oggi, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e che potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Una iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola.

Al momento il totale delle somministrazioni in Sicilia ammonta a 1.288.228 su 1.533.045 dosi consegnate (l’84%). La fascia di età maggiormente vaccinata è quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni (288 mila persone). Il report sui vaccini in Sicilia è aggiornato alle 6 di oggi, 26 aprile 2021. Sono 679 mila le donne vaccinate e 608 mila invece gli uomini.