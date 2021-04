Covid 29 aprile 2021 Sicilia: 1061 i nuovi positivi, 23 le vittime. Enna 14 i nuovi positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono stati 1.061 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 980. I morti sono stati invece 23 (ieri 30) e il totale delle vittime del covid in Sicilia sale così a 5.391 E’ quanto si legge nel bollettino covid del 29 aprile del ministero della Salute.

Le persone ricoverate sono in totale 1.369 (ieri erano 1.428) delle quali 168 in terapia intensiva (ieri 172) e 1.201 in area medica (1.222).

I guariti sono stati 1.166 e dunque le persone attualmente positive sono 25.244 (-128) delle quali 23.875 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 25.951 e la percentuale di positività alla luce dei nuovi 1.061 casi è stabile al 4%.

LE PROVINCE. Catania supera Palermo nel computo dei nuovi casi (nelle ultime dieci settimane è accaduto solo una volta). Ecco il dettaglio.

Palermo: 64.560 casi complessivi dall’inizio della pandemia (256 casi nelle ultime 24 ore)

Catania: 53.110 (330)

Messina: 24.393 (69)

Siracusa: 14.690 (130)

Trapani: 12.904 (51)

Ragusa: 11.259 (75)

Caltanissetta: 10.520 (73)

Agrigento: 10.404 (63)

Enna: 5.786 (14)