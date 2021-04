Si è insediata la Commissione straordinaria per gestione comune di Barrafranca

Con D.P.R. 16 aprile 2021, la gestione del comune di Barrafranca è stata affidata, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad una commissione straordinaria, composta dal prefetto a riposo Leonardo La Vigna, dal viceprefetto Maria Salerno e dal funzionario economico finanziario Carmelo La Paglia.

La decisione, assunta su proposta del Ministro dell’Interno all’esito di approfonditi accertamenti e dopo la deliberazione di scioglimento formulata dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 15 aprile 2021, interviene su una realtà locale già segnata dalla decadenza del consiglio comunale per le dimissioni contestuali ultra dimidium dei consiglieri lo scorso 27 agosto 2020, che aveva comportato la nomina con decreto del Presidente della Regione Siciliana di un commissario straordinario in sostituzione del predetto organo decaduto.

Dal momento dell’insediamento, nella data di oggi 29 aprile 2021, la triade prefettizia eserciterà le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per la durata di 18 mesi e fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge.