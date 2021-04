ASP Enna. Report campagna vaccinale al 29 aprile

Share Facebook

Importante risultato realizzato nella seconda giornata della campagna vaccinale Porte Aperte: sono state somministrate giovedì 29 aprile, presso i centri vaccinali dell’ASP di Enna, 1.089 dosi di vaccino.



Dosi somministrate giovedì 29 aprile



L’importante dato numerico porta a 53.699 il totale delle somministrazioni effettuate dal 31 dicembre 2020 al 29 aprile 2021.

Le dosi Pfizer somministrate sono in totale 41.083, 9016 le dosi AstraZeneca e 3600 Moderna.



Le prime dosi ammontano a 36.636 (68,22% del totale); il 31,78% è riferito alla somministrazione di prima e seconda dose per un totale di 17063 dosi.



Presso il centro vaccinale dell’Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 31.602; a Nicosia 8891, a Piazza Armerina 8513, a Leonforte 2395 e a Troina 2298.



Sul totale delle somministrazioni effettuate, i cittadini della provincia di Enna appartenenti alle classi di età superiori a 60 anni in che hanno ricevuto almeno una dose sono 21.992 (il 42% del totale somministrato); il personale sanitario vaccinato ammonta a 7010 unità (13%) e i soggetti vulnerabili per patologia vaccinati sono 13.051 (il 24% del totale che ha ricevuto almeno una dose).

La campagna vaccinale Porte Aperte proseguirà anche nei prossimi giorni per i cittadini che rientrano nei target finora individuati: potranno ricevere direttamente il vaccino tutti i cittadini con più 60 anni (classe 1961 compresa) ed i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a ‘elevata fragilità’ (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale).