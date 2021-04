Covid 30 aprile 2021 Sicilia: 861 i nuovi positivi, 19 le vittime. Enna 26 i nuovi positivi

Share Facebook

30 APR – Sono 861 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.145 tamponi processati, con una incidenza del 3,1%. La Regione è ottava per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 19 e portano il totale a 5.410.

Il numero degli attuali positivi è di 24.896, con un decremento di 348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.190. Negli ospedali i ricoverati sono 1.337, 32 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 165, tre in più rispetto a ieri. La distribuzione dei nuovi casi tra le province,

Palermo: 64.866 (306)

Catania: 53.325 (215)

Messina: 24.506 (113)

Siracusa: 14.741 (51)

Trapani: 12.954 (50)

Ragusa: 11.260 (1)

Caltanissetta: 10.544 (24)

Agrigento: 10.479 (75)

Enna: 5.812 (26).

IN ITALIA: Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 14.320. Sono invece 263 le vittime in un giorno (ieri 288). I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 2.583 , in calo di 57 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 137 (ieri 129). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.940 persone, in calo di 411 rispetto a ieri.