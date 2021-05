Covid 2 maggio 2021 Sicilia: 772 i nuovi positivi, 3 le vittime. Enna 10 i nuovi positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Netto calo dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia dove i contagi sono passati dai 1.000 di ieri ai 772 comunicati oggi dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece tre le vittime segnalate nelle ultime 24 ore (un numero così basso di morti non si registrava da tempo). Ma i dati non devono trarre in inganno. Il basso numero di nuovi positivi è infatti viziato dai pochi tamponi effettuati dal sistema sanitario regionale ieri Primo Maggio.

I 772 nuovi positivi segnalati oggi sono infatti venuti fuori a fronte di 9.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, un numero decisamente basso rispetto ai 27.029 test del giorno precedente. Quindi l’incidenza degli ultimi casi di Covid diagnosticati in Sicilia è nettamente superiore, tanto che è schizzata al 7,9 % dal 3,7% di ieri, contro il 5,8% del tasso di positività nazionale.

Con i 772 casi odierni il numero degli attuali positivi in Sicilia – in virtù anche di guarigioni e decessi – è oggi di 24.781 (ieri erano 24.773), di cui 23.470 in isolamento domiciliare (cifra stranamente uguale a ieri), 1.148 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.136) e 163 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 167) con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9).I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 210.259 (ieri erano 209.487), le guarigioni sono 180.055 con 761 pazienti dimessi o dichiarati guariti dalle Asp nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le odierne 3 sono arrivate a 5.423.A livello provinciale, oggi è Catania la città che fa registrare il maggior incremento di infezioni da Sars-CoV-2. Sono 205 i nuovi positivi di Catania e provincia, poi c’è Palermo con 192, Siracusa con 106, Messina con 89, Ragusa con 82, Caltanissetta con 39, Trapani con 35, Agrigento con 20 ed Enna con 10.

In Italia

Sono 9.148 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 12.965) a fronte di 156.872 tamponi effettuati su un totale di 569.114.826 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 144 i decessi (ieri 226), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 121.177. Con quelli di oggi diventano 4.044.762 i casi totali di Covid in Italia.Attualmente i positivi sono 430.906 (+364), 410.037 le persone in isolamento domiciliare.I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.345 di cui 2.524 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.492.679 con un incremento di unità 8.637 nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Campania (1.352), seguita da Lombardia (1.287), Lazio (986) e Emilia-Romagna (950) e quindi la Sicilia con 772..