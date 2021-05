Enna. Incidente questa mattina sulla A19, all’altezza dello svincolo Dittaino

Share Facebook

Incidente questa mattina sulla A19, all’altezza dello svincolo Dittaino, nell’Ennese.

Il tratto coinvolto è in questo momento soggetto a lavori che comprendono il rifacimento e la messa in sicurezza del manto stradale.

Non si conoscono ancora le generalità dei soggetti coinvolti o il loro possibile stato di salute, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il sinistro si sia verificato intorno alle 11 di questa mattina.

A ufficializzare la notizia dello scontro lo stesso Automap, Atlante stradale d’Italia, che ne ha segnalato l’avvenimento.

Al momento il tratto stradale, oltre che essere bloccato su un lato della carreggiata, starebbe affrontando anche un notevole rallentamento della marcia.