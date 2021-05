Rimodulazione attività Centro Prelievi Poliambulatorio ex Inam Enna Alta

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Parte da oggi, 3 maggio 2021, il nuovo calendario che fissa l’apertura del Centro Prelievi del Poliambulatorio EX INAM di Enna Alta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

La nota a firma del Direttore ff del Distretto Sanitario di Enna, dottoressa Antonietta Mazurco, spiega che la decisione è stata presa in seguito agli assembramenti registrati nella sala d’ingresso del PTA di Enna, in via Calascibetta n.1, in concomitanza, in particolare, con i giorni di apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi (martedì e giovedì).