Ad Aidone cittadini virtuosi: raccolta differenziata ad aprile sfiora il 68%

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Aidone. Passi avanti nella raccolta differenziata e percentuale in amento, ad Aidone. Il che vuol dire che sono sempre di più i cittadini che separano correttamente i rifiuti. Il trend dell’appena trascorso mese di aprile lo conferma: la raccolta differenziata ha infatti sfiorato il 68%, con percentuali settimanale rasenti il 70%. Il dato esatto è 67,65%. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, che esprime soddisfazione per la grande collaborazione dei cittadini, per il lavoro di squadra tra la società e il Comune, e soprattutto per il lavoro degli operatori ecologici e dei responsabili, per questo mese di maggio, è quello di consolidare e superare il 70%. Già da metà aprile, la ditta incaricata della raccolta, la World Service srl, non ritira più i rifiuti non conformi, cioè conferiti in modo errato o difformi dal calendario stabilito, con l’applicazione del bollino “rifiuto non conforme”. La busta, di conseguenza, non viene prelevata e l’utente deve ritirare e separare i rifiuti correttamente prima di smaltire nuovamente il contenuto. Il giovedì, in particolare, giornata dell’indifferenziato, non è concesso conferire tutte le tipologie di rifiuto, insieme, e magari esponendo il sacco nero. Si tratta di rifiuto non conforme e pertanto non viene ritirato. Gli utenti recidivi, segnalati alla polizia municipale. Da qualche tempo è anche attivo il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE, cioè i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (lavatrici, forni, frigoriferi), direttamente a domicilio. Il prossimo appuntamento, per la raccolta di questa tipologia di rifiuti, è programmato per mercoledì 12 Maggio. Per info: 095/2190664 (attivo h24 su whatsapp) dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.



Angela Rita Palermo