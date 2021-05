Formazione green all’Università di Palermo, candidature aperte

PALERMO (ITALPRESS) – Partirà il 21 giugno il percorso formativo Gestire i rifiuti tra legge e tecnica, organizzato dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo: ottanta laureati in materie scientifiche, economiche o giuridiche avranno la possibilità di frequentare gratuitamente il programma, articolato in ventiquattro moduli. Le candidature sono aperte: ci sono tre settimane di tempo per iscriversi. Dopo gli iter formativi promossi nel 2019 e nel 2020, i Green Jobs arrivano per la prima volta in Sicilia.

Un percorso che CONAI porta avanti con l’Ateneo di Palermo per diffondere conoscenza e cultura di tutela ambientale e di gestione e riciclo dei rifiuti, nuova tappa del Progetto di Formazione “Green Jobs”. Obiettivo: facilitare l’inserimento professionale di giovani laureati nei settori della green economy, dando loro una chance in più.

La collaborazione con l’Ateneo di Palermo consente di utilizzare le competenze che questo ha da tempo maturato nelle tematiche oggetto del percorso formativo, per quanto riguarda sia le attività di ricerca che quelle didattiche, nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’offerta formativa dell’Ateneo.

“Promuovere le competenze legate all’economia circolare è da sempre parte dei nostri compiti istituzionali – afferma Luca Ruini, presidente CONAI -. In tutta Italia, e in modo particolare nelle Regioni del Mezzogiorno: continuiamo a sostenerle perchè colmino il gap che, in termini di gestione efficiente dei rifiuti, ancora le separa da molte aree del Nord. Lo sviluppo di competenze e professionalità specifiche non può che favorire questo processo: del resto, il miglioramento registrato nel corso degli ultimi anni è trascinato proprio dalle regioni del Mezzogiorno”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di collaborazione pervenuta dal CONAI – dice Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo – che ci offre l’opportunità di formare ulteriormente i nostri laureati con l’obiettivo comune di sensibilizzazione verso la creazione di una vera e propria cultura e di un’educazione ambientale focalizzate sull’importanza della raccolta differenziata, del riciclo, del recupero dei materiali di imballaggio e del rispetto dell’ambiente”.

Gestire i rifiuti tra legge e tecnica, aperto ai laureati con meno di 35 anni, si terrà in modalità telematica e sarà fruibile in streaming su una piattaforma dedicata gestita da EdaPro.

I moduli saranno suddivisi in dodici sessioni, durante le quali si articolerà l’ampia overview sul settore: dall’inquadramento di rifiuti, sottoprodotti e materia prima seconda all’End of Waste, dal sistema autorizzatorio alla tracciabilità e alle sanzioni, fino al recepimento delle Direttive comunitarie e alle best practice dei Consorzi di filiera che fanno parte del sistema CONAI (Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno).

I docenti che parteciperanno al percorso formativo appartengono tutti al modo della ricerca e degli Enti coinvolti nella gestione dei rifiuti, che potranno così offrire l’esperienza acquisita per dare una piena informazione su una tematica complessa e in continua evoluzione tecnica e normativa.

A tale scopo, alla formazione dei partecipanti contribuiranno, oltre che gli incontri programmati in modalità telematica, anche attività integrativa con possibilità di sottoporre ai singoli docenti domande su temi specifici inerenti l’oggetto del percorso.

Quello della gestione dei rifiuti e del riciclo, infatti, è uno dei settori destinati a crescere e a generare occupazione sempre maggiore. E’ stato uno studio di Ambiente Italia del 2018 a rilevare come l’economia circolare dia già lavoro a oltre 575.000 persone.

Le candidature dovranno essere indirizzate tramite pec a dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it entro le 13.00 del 21 maggio 2021.

Al termine dell’iter formativo l’attestato di partecipazione sarà rilasciato ai corsisti che avranno superato la prova finale dopo aver seguito l’80% dei moduli.

Per maggiori informazioni su requisiti e modalità di presentazione delle candidature, il Bando di selezione è consultabile su https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria

(ITALPRESS).