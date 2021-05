Covid 5 maggio 2021 Sicilia: 782 i nuovi positivi, 24 le vittime. Enna 10 i nuovi positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

5 MAG – Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.072 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%,. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 24 e portano il totale a 5.492. Il numero degli attuali positivi è di 24.592 con decremento di 294 casi. I guariti oggi sono 1.052. Negli ospedali i ricoverati sono 1.273, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, otto in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province

Palermo: 66.323 casi complessivi dall’inizio della pandemia (217 nuovi casi)

Catania: 54.325 (142)

Messina: 24.864 (65)

Siracusa: 15.220 (157)

Trapani: 13.116 (38)

Ragusa: 11.504 (32)

Caltanissetta: 10.762 (79)

Agrigento: 10.691 (42)

Enna: 5.872 (10).



IN ITALIA. Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.116. Sono invece 267 le vittime in un giorno (ieri 305). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.070.400, i morti 122.005. Gli attualmente positivi sono invece 407.129 (-6.760 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.541.266 (+17.072). In isolamento domiciliare ci sono 387.421 persone (-5.896).

Sono 327.169 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 315.506. Il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 2,9%).

I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri.