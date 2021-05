Sei milioni di euro per tre interventi infrastrutturali nell’agglomerato industriale di Dittaino

Share Facebook

Sei milioni di euro per tre importanti interventi infrastrutturali nel solo agglomerato industriale di Dittaino, a Enna, programmati dalla Regione siciliana e realizzati dall’Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, attraverso i fondi del ‘Patto per la Sicilia’. E’ il bilancio delle opere pubbliche per il miglioramento e la riqualificazione dell’area industriale ennese in cui ricade anche un’area Zes, emerso nel corso del tavolo di confronto organizzato dall’Irsap al centro direzionale di Dittaino, a cui hanno partecipato l’assessore regionale delle Attività produttive Girolamo Turano, il commissario ad acta Giovanni Perino, il direttore generale dell’Irsap Gaetano Collura. Nel dettaglio gli interventi nell’area industriale ennese riguardano il miglioramento delle strade e della pubblica illuminazione, nonché la viabilità consortile di via Pasquasia, opera già ultimata, e i lavori ancora in corso per la viabilità dell’asse attrezzato e della zona artigianale.

«L’obiettivo del governo Musumeci è rilanciare tutte le aree industriali siciliane e naturalmente quella di Dittaino che vogliamo non sia più un fiore nel deserto. Avremo a breve due strumenti importanti: la legge di riforma dell’Irsap e l’avvio delle Zes. Con il primo saremo in grado di avere un’agenzia di sviluppo vera al servizio del tessuto produttivo siciliano, un ente in-house con responsabilità diretta di spesa e un ruolo attivo nella prossima programmazione e con il secondo grazie alle agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative previste dalle Zes puntiamo ad aiutare le imprese già insediate a Dittaino e ad attrarne di nuove». Ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano.

«Dal 2017, riprogrammando la spesa per gli investimenti, abbiamo avviato un’azione di miglioramento del decoro e delle funzionalità degli agglomerati industriali, tenuto conto anche della drastica riduzione delle risorse disponibili, riqualificando le aree industriali siciliane per renderle più efficienti», ha sottolineato il commissario ad acta dell’Irsap Giovanni Perino.

«Gli interventi realizzati nell’area del Dittaino hanno interessato il 63 per cento delle strade e e il ripristino del 34 per cento degli impianti di pubblica illuminazione nell’area industriale – ha aggiunto il direttore Collura – in cui si trovano ben 42 aziende di cui 39 in attività nei settori logistica e industria agro-alimentare, produzione di energie alternative e biomasse fra le più grandi d’Europa, e tre aziende del fotovoltaico».