Prevenzione e contenimento rischio contagio per atleti dilettanti

L’Assessorato regionale alla salute, Assessorato regionale al Turismo e Sport, il Coni regionale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per consentire la disputa di manifestazioni regionali e nazionali con l’utilizzo per atleti e dirigenti di test rapidi, tamponi faringei. Le Asp provinciali hanno il compito di individuare le strutture sanitarie preposte per lo svolgimento delle attività nonché un referente aziendale per l’adempimento delle attività, il quale potrà concordare con i delegati provinciale del Coni le modalità di attività di screening riservando il venerdì di ogni settimana una corsia preferenziale nei drive in presso il capoluogo di provincia a tutti i tesserati che devono sottoporsi al tampone rapido antigenico. Modalità queste che devono essere rispettate non solo dall’Asp ma soprattutto da atleti e dirigenti delle società sportive che devono affrontare competizioni ufficiali. Un protocollo d’intesa che il Coni regionale, tramite il presidente D’Antoni, ha chiesto e firmato in modo da attivare subito le procedure necessarie e così consentire la disputa di competizioni ufficiali e che sono approvare sia dal Coni regionale che dal Coni nazionale mettendo in sicurezza il mondo delle sport in questo periodo di pandemia.