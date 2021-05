Orlando Pallamano Haenna – Hc Mascalucia 24-27

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna – Il Mascalucia, trascinata dall’ex Giuffrida ha vinto il derby contro la Orlando Haenna, grazie ad una ripresa giocata in velocità che ha messo in difficoltà i gialloverdi ennesi. Il primo tempo è stato molto equilibrata e la Orlando Haenna per 12’ è stata anche in vantaggio di due tre gol, ma nella ripresa ha commesso errori in difesa ed in attacco ed ha consentito alla formazione mascalucese di prendere il largo ed aggiudicarsi la partita con la conferma del quarto posto in classifica.

Orlando Haenna- Hc Mascalucia 24-27

Orlando Haenna:Passarello, Ivram, Guarasci 1, Russo 1, Ancheta 7, Florio 6, Munda 4, Serravalle 2, Di Mattia 2, Caruso, Contino, Castronovo 1, Pisano, Savoca, Vasapollo, Notarrigo. All. Giummulè

Hc Mascalucia: Amato, Barbagallo 3, V.Cardaci 3, A.Consoli 2, D Consoli 2, Coppola, Costanzo 1, Cristaudo 1, Di Benedetto, Giuffrida 8, Grillo, Paganello 2, Pappalardo, Portaro, Villani 3, Xhetani 2. All.Mineo

Arbitri: Sardisco e Venturella