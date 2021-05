Giarre 1946 – Enna Calcio 2-0

Share Facebook

Ancora una sconfitta per l’Enna, la seconda consecutiva, che soccombe in casa del Giarre per 2-0. Uno stop che deve far riflettere la squadra di Seby Catania.

L’Enna non è riuscita a impensierire il Giarre piano del gioco ha pagato i soliti, ormai cronici, errori in difesa che hanno portato ai due gol giarresi.