Nicosia. Sospeso il Presidente del Consiglio Ivan Bonomo

Dopo la sentenza avvenuta il mese scorso con condanna ad un anno di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, a seguito di accusa per concussione indotta, è stato notificato al Presidente del Consiglio Ivan Bonomo il decreto del Prefetto di sospensione dalla carica ricoperta.

Tale sospensione vedrà cessati i propri effetti decorsi 18 mesi.

Ricordiamo che Ivan Bonomo, all’epoca dei fatti contestatigli, ricopriva il ruolo di assessore durante il primo mandato del Sindaco Bonelli, carica da cui si dimise. Nelle ultime elezioni, ripresentatosi nella lista in appoggio al candidato e riconfermato sindaco Luigi Bonelli, ha ricevuto un largo consenso risultando il candidato con più voti in assoluto. Da consigliere, Ivan Bonomo è stato poi eletto presidente del Consiglio.

Ovviamente vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda che da diverso tempo sta creando un ampio dibattito nel Comune di Nicosia.