Rifiuti. Valguarnera: General Montaggi società che gestiva servizio diffida Comune a pagamento fatture pregresse

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Valguarnera. Si inasprisce la “querelle” tra il Comune e la General Montaggi , la società di Catenanuova che sino a febbraio scorso aveva in affidamento il servizio rifiuti a Valguarnera. Querelle trasformatasi nel giro di pochi mesi in strascico legale e che rischia qualora non si chiudesse la vicenda, sviluppi giudiziari. Il Comune da quanto emerge dalla diffida inviata dalla General Montaggi, tramite l’avvocato Elenio Mancuso, non avrebbe adempiuto al pagamento di determinate fatture, non solo contestando il debito dovuto ma anche avanzando delle “gravi asserzioni relative a degli inesistenti inadempimenti da parte della predetta società” La vicenda si inasprisce in particolare a seguito di una nota ricevuta dalla General Montaggi da parte del Comune di Valguarnera in data 5 maggio e che l’avvocato Mancuso giudica “pretestuosa e connotata da spirito temerario” tanto da provvedere a diffidare immediatamente l’Ente affinché senza tentennamenti provveda al pagamento di tutte le somme dovute e contestualmente a desistere dalle “illegittime, infondate , pretestuose e temerarie richieste pretese”. A chiare lettere l’avvocato Mancuso asserisce che in quella nota del Comune di Valguarnera “vengono avanzate delle gravi asserzioni a degli inesistenti inadempimenti ove da un lato si chiede la riduzione del costo del servizio già espletato e dall’altro, la corresponsione di penali da inadempimento contrattuale in alcun modo sussistente”. Non solo ma che “la condotta posta in essere dal Comune caratterizzata da infondate contestazioni e dal mancato pagamento di quanto dovuto in favore della società, determina l’insorgere anche di un grave danno in capo ai lavoratori del cantiere, atteso che tra le suddette somme dovute e non corrisposte, vi sono anche quelle relative alla retribuzione del personale, oggi ancora in attesa di ricevere il saldo di quanto loro spettante”. Nel diffidare l’Ente il legale della società senza alcuna remora evidenzia anche che “le gravi ed infondate asserzioni contenute nella nota comunale del 5 maggio, frutto di una condotta parimenti grave ed illegittima posta in essere dal Comune e dai responsabili firmatari, verrà perseguita in ogni sede opportuna e ciò anche al fine di ottenere la giusta tutela dei propri diritti e delle proprie ragioni, nonché ferma risposta dell’autorità giudiziaria sull’esposta triste vicenda”. C’è comunque da evidenziare che tra la General Montaggi e il Comune di Valguarnera ci fossero delle forti frizioni è a tutti noto. Nello scorso marzo il legale rappresentante della General Montaggi Salvatore Valenti non per nulla convinto della procedura di affidamento settennale della gara d’appalto conferita dall’Urega ad un’altra azienda, la Traina srl, aveva inviato un esposto all’autorità nazionale anticorruzione (Anac) e per conoscenza all’Urega di Enna e all’Assessorato regionale dell’Energia, chiedendo che sulla procedura venisse fatta con urgenza piena luce e contestando che quella gara fosse da invalidare per mancanza di requisiti da parte della società vincitrice.



Rino Caltagirone