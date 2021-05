Piazza Armerina l’area camper cambia destinazione in parco auto dell’ente?

Share Facebook

La città dei mosaici, una città garibaldina. Dopo la via Garibaldi, la piazza Garibaldi, la villa Garibaldi e l’assessore Garibaldino che per rilanciare il turismo della città ha deciso di intitolare l’area camper a “Giuseppe Garibaldi”.

Purtroppo ecco cosa pensa un camperista: “I cartelli che indicano l’area parcheggio camper a Piazza Armerina sono ben visibili agli ingressi Nord/Sud e gli altri ingressi Villa Romana del Casale e ingresso Mirabella Imbaccari. Alcuni cartelli sino stati collocati nei pressi dell’Outlet Village di Dittaino. I cartelli invitano ad andare a Piazza Armerina con uno slogan accattivante: PiazziAmoci alle Antiche Mura! Area sosta Camper. Tutto bello… progetto ultimato… soldi della comunità spesi per una giusta causa. Il turismo itinerante è un turismo da coltivare… solo che la verità per i camperisti è “sconvolgente”. Un’area vandalizzata (vedi foto) senza nessun controllo,utilizza per parcheggiare le macchine dismesse dal comune, erbacce e sporcizia diffusa.

Firmato un camperista appassionato”.



Che dire, sembrerebbe dalle foto dei sanitari divelti, che si sia preso alla lettera il mezzo busto di Garibaldi… fuori servizio. Fuori servizio sembrerebbe essere tutta la città, fuori servizio il turismo, fuori servizio il Museo di Palazzo Trigona. L’area camper, non ultimata dalla precedente amministrazione cambia destinazione d’uso con l’attuale amministrazione, parco auto dell’ente.



Anna Zagara