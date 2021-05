Enna. Confraternita Spirito Santo: novena di Pentecoste

Share Facebook

Da oggi venerdì 14 maggio a sabato 22 maggio nella chiesa di San Bartolomeo sarà celebrata la novena di Pentecoste, organizzata dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo in collaborazione con la parrocchia di San Bartolomeo. Ogni giorno alle ore 18:30 la recita del rosario e della coroncina dello Spirito Santo e a seguire la santa messa.



Gli appuntamenti più importanti del programma sono le celebrazioni che si svolgeranno giorno 17 maggio con la santa messa solenne in onore della Beata Vergine Maria dell’indirizzo; la celebrazione della Via Lucis giorno 19 maggio alle ore 18:00; giorno 20 maggio un momento di preghiera con l’adorazione eucaristica alle ore 18:00.

Gli ultimi due giorni saranno caratterizzati dalla veglia di Pentecoste alle ore 19:00 il 22 maggio e infine giorno 23, Solennità della Pentecoste, ci sarà la messa del giorno alle 11:15 e la sera alle 19:00 la solenne celebrazione eucaristica con la presenza dei confrati e la professione dei novizi.