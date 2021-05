Enna. Da più di 4 messi nel viale Diaz uno per eliminare vecchio serbatoio di gasolio

Share Facebook

Enna. Alcuni cittadini hanno inviato comunicazioni di proteste perché lungo il viale Diaz, a ridosso degli Uffici del Catasto, da più di quattro mesi esiste una parte di marciapiede e di strada, recintate alla meno peggio, dove ci sono stati degli scavi per eliminare lo sversamento di gasolio di un vecchio serbatoio che alimentava l’impianto di riscaldamento degli uffici. Nel corso degli scavi AcquaEnna ha dovuto mettere un tubo volante per l’alimentazione dell’acqua in alcune abitazioni vicine. L’Ufficio provinciale del territorio ha comunicato ad AcquaEnna che ha provveduto il 19 gennaio alla messa in sicurezza in attesa di poter bonificare tutta la zona. Una nota è stata inviata al Comune, ai Vigili del Fuoco, comunicando di avere effettuato lo svuotamento ed il lavaggio del serbatoio, conferendo i rifiuti in discarica, manca ancora la bonifica di tutta la zona e successivamente AcquaEnna potrà intervenire per ripristinare al meglio le condotte dell’acqua. Le richieste dei cittadini sono che questi lavori da parte della ditta impegnata dall’Ufficio del Territorio vengano effettuati al più presto in modo da rendere la zona bonificata e transitabile, mentre i tecnici di AcquaEnna hanno comunicato che l’azienda è pronta ad intervenire per effettuare i lavori necessari a rendere tutta la zona percorribile.