Enna. Riaperto il campo sportivo in zona Pisciotto

Enna. Dopo lunghi anni di abbandono e degrado, è stato riaperto il campo polivalente in zona Pisciotto. L’intervento, possibile grazie al finanziamento di circa 400 mila euro della Regione Siciliana attraverso il “Patto per la Sicilia”, è stato appaltato dal Comune. Il cantiere ha consentito di riqualificare e restituire alla città una zona a forte valenza naturalistica con la realizzazione di un impianto per basket e pallavolo, che comprende anche gli spogliatoi. Il progetto dell’amministrazione comunale ha inoltre previsto che le aree per il tempo libero e i percorsi pedonali possano essere pienamente fruibili e quindi a disposizione dei cittadini con disabilità.