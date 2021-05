Al Troina/Aretusa il tiolo regionale under 17 femminile

Share Facebook

E’ stato il Troina/Aretusa di Francesco Andolina ad aggiudicarsi il titolo regionale under 17 di pallamano femminile, dopo aver battuto nettamente prima il Ragusa di Lillo Gelo per 17 a 9 nelle semifinale e poi in finale il Licata della Thotova per 24 a 13 dopo che la squadra licatese aveva battuto la rinata Top Live Acireale di Letizia Nannì per 24 a 16, ma ha vinto la gara per il terzo posto battuto il Ragusa.



Tante giovani interessanti e nel Troina/Eretusa e Licata un inizio di gioco d’assieme molto interessante sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Probabile che sulla base di questa esperienza il prossimo anno possa nascere un campionato femminile di serie B. Il presidente regionale della Federpallamano, Sandro Pagaria, ci sta pensando, ci sarà un seguito e si lavorerà arrivare a questo risultato. Premi speciali sono andati a Vanessa Armeli (miglior portiere) ad Elisa Spalletta capocannoniere della finale con 16 reti. “Molto contento per questi risultati che premiano costanza, impegno e crescita tecnica di tutte le ragazze – dichiara il tecnico Francesco Andalina – la mancanza del campo a Troina ci ha condizionati, ma grazie alla giunta comunale di Gagliano che non finiremo mai di ringraziare sia andati avanti ed ora raccogliamo i frutti. Queste ragazze avranno un futuro”.