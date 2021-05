ASP Enna. Report vaccini: 70.861 dosi somministrate

Share Facebook

I vaccini somministrati in provincia di Enna, conteggiando prime e seconde dosi alla data del 14 maggio 2021, sono stati 70.861 su un totale di 128 giorni di attività dei centri vaccinali dislocati sul territorio provinciale.

Presso il centro vaccinale dell’Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 41.192; a Nicosia 12.069, a Piazza Armerina 11.525, a Leonforte 3.757, a Troina, infine, 2.318 dosi.

Il 53,38% delle dosi è stato somministrato alle donne, il restante 46,62% a uomini. Le prime dosi ammontano al 66,44% del totale somministrazioni, il restante 33,56% è riferito alla somministrazione di prima e seconda dose.



Le dosi Pfizer somministrate sono in totale 53.973, pari al 76,17% del totale, 11.215 è la somma delle dosi AstraZeneca (15,83%) e il restante 8,01% è Moderna, pari a 5673 dosi.



Complessivamente, è stato vaccinato il 29,60% del target dei residenti nell’ambito territoriale dell’ASP di Enna. Il 72,93 degli ultraottantenni in provincia di Enna ha ricevuto almeno una dose con la punta massima, pari a 85,2%, registrata a Enna; nella fascia di età 70/79, i cittadini vaccinati con una dose sono il 60,57% del target; i cittadini tra 60 e 69 anni che hanno ricevuto almeno una dose pari al 47,59%, a scalare le altre fasce di età.

“Si consolida il trend crescente dell’adesione alla vaccinazione” , dichiara la Direzione dell’ASP di Enna. “Alla luce dell’estensione progressiva della campagna vaccinale a fasce di popolazione sempre più numerose, invitiamo i cittadini della nostra Provincia a vaccinarsi al più presto e senza alcuna remora”.