Enna: incendio sulle pendici a ridosso della Monte Cantina in contrada Pettirosso

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Un incendio – nelle prime ore del pomeriggio di ieri – nella zona sottostante le pendici di Enna si è avvicinato pericolosamente alle case a ridosso della strada comunale Monte Cantina, in contrada Pettirosso. L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, durato diverse ore, ha evitato che ciò accadesse e che il forte vento potesse ulteriormente alimentare le fiamme alte. In fumo sono comunque andati quasi sei ettari di terreno in contrada Pettirosso.

Con i primi giorni di caldo è tornato dunque l’incubo degli incendi in provincia di Enna, dove negli ultimi anni migliaia di ettari sono stati devastati da roghi, quasi sempre di matrice dolosa.

I vigili del fuoco non hanno ancora determinato l’origine del rogo, anche se vi è comunque il sospetto che dietro l’incendio possa nascondersi la mano dell’uomo.



(foto repertorio)