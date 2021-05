ASP Enna. vaccinazione di massa a Sperlinga, comune montano

Share Facebook

A Sperlinga, comune montano della provincia di Enna, è stata effettuata la vaccinazione di massa, come comunicato alcuni giorni fa dalla Presidenza della Regione Siciliana.

Dopo le isole, infatti, sono stati individuati 65 Comuni Montani nel territorio siciliano per la vaccinazione di massa. Sperlinga è stata inserita nell’elenco e la campagna di vaccinazione è stata eseguita con successo.

Il Sindaco, dr. Giuseppe Cuccì, ha dichiarato: “I giovani e i cittadini hanno accolto l’invito a vaccinarsi con la responsabilità che li ha sempre contraddistinti.

Si è registrata una partecipazione veramente corale di tutto il paese. Grazie al Presidente della Regione Siciliana che ha determinato tutto ciò tramite l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna che si è attivata tempestivamente.

Grazie ai membri della giunta comunale Mary Zingale, Vice Sindaca, e agli assessori Salvo Castiglia e Lucia Schillaci.

Grazie agli operatori sanitari altamente professionali coordinati dalla Dottoressa Spitale e alla Croce Rossa di Nicosia che come sempre non ha mai fatto mancare il suo supporto.”.