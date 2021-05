Intervista al Sindaco

Share Facebook

Buon giorno signor Sindaco. Come sta? È un po’ che non ci si confrontava.

Buongiorno a lei. Bene grazie, tutto sommato. Sì, un pò ma è sempre un piacere.

Grazie. Ho saputo che ormai non si arrabbia più quando mi legge, anzi sorride. Beato lei, io quando rileggo, piango.

Sì sì, è vero. Bè abbiamo due prospettive diverse.

Bene sindaco, andiamo a noi. Allora che notizie abbiamo sull’andamento economico finanziario dell’ente?

Tutto apposto, giorni fa sono stato a Roma proprio in virtù della relazione da parte del MEF e per fare “presa” sui dipendenti, sa la situazione finché non mi scade il mandato la devo portare avanti.

Sì, ho letto un suo post in tal senso. Bene e cosa le hanno detto al ministero?

Sì, anche loro hanno fatto presa, sì, hanno fatto presa sulla mia giacca e mi hanno assicurato il prolungamento dei giorni per rispondere alle loro richieste, da 60 a 90 giorni, poi onde evitare altra presa ho seguito le indicazioni “uscita”.

E a che punto siete?

Bè, è come un compito in classe, se non lo sai svolgere oggi perché non hai studiato e continui a non studiare, il tempo non risolve.

Bene allora ce la “potiamo fare”, a proposito del non aver studiato.

Andiamo avanti. Che mi dice del muro crollato della Chiesa? Come mai non sarebbe stata proposta la revisione dei prezzi all’impresa aggiudicataria e si sarebbe invece optato per la seconda impresa in elenco vista l’indisponibilità della vincitrice?

Intanto questo progetto non mi è mai piaciuto, ho cercato in tutti i modi di modificarlo almeno nella parte strutturale inerente l’ascensore, brutto da vedere e fuori il contesto architettonico a mio avviso. Però alla Regione ci hanno risposto picche, il progetto è stato finanziato così, anzi proprio la presenza dell’ascensore in progetto era stata una caratteristica che ha scavalcato altri progetti finanziabili. Quindi abbiamo perso tempo, tutto apposto, stiamo parlando.

Riuscirete a finire di parlare prima della scadenza del suo mandato, o è una strategia per fare rifinanziare l’opera ed assegnare una nuova progettazione e direzione lavori?

Noo, ma che dice. Ma come può venirle in mente una cosa simile. Tuttapposto

Ok. Se lo dice Lei. A proposito di lavori. Ma i cantieri di lavoro che dovevano cominciare già lo scorso anno, perché hanno subìto questo arresto incomprensibile? Avrebbero permesso a molti padri di famiglia di lavorare.

Ah, i cantieri di lavoro. Stiamo provvedendo anche per questo, a breve partiranno. Certo non conosco ancora la loro meta, ma le posso assicurare che partiranno.

Ok.se lo dice lei. Sindaco, si dice in giro che ad alti livelli si sia chiuso un mezzo accordo per le prossime Regionali del tipo “tu dai una sedia a me ed io la rendo a te”, con la richiesta di azzeramento della sua giunta. Ha già deciso in tal senso o ha già declinato la proposta? Capisce bene che forse il gioco non varrebbe la candela!!!???

No, no, ancora sono in fase REM. Vede, il fatto che le Regionali precedano le amministrative, non mi danno certezza della mia futura posizione “seduta”, sa, in questi casi il cambio repentino di posizione è un attimo. Inoltre andrei a creare dei malumori fra i miei fedeli.

Quindi, potrebbe ritornare all’antico pensiero della sua candidatura alle Regionali oppure scegliere un nome facente funzioni per la rottura di uova non sue?

Ecco, anche qui in posizione Zen, Zen è meglio, REM mi fa sognare troppo. Quindi dicevo, ehhh vede, dovrei lasciare l’uovo per la gallina rischiando di non avere né l’uovo né la gallina.

Quindi preferisce tenere tutto il pollaio e sperare in tempi e accordi migliori?

Esatto, anche perché ad oggi riesco a mangiare anche più di un uovo al giorno, perché sono le ciambelle quelle che possono non riuscire tutte col buco, ma l’uovo no, cambia solo la grandezza, non so se sono stato chiarito.

Sì, sì certo chiarissimo, di questo passo rischiamo di avere altri cinque anni di meconio. Bene, andiamo avanti, cosa intende fare con l’acqua? Non pensa che costi troppo?

Con l’acqua? Io la bevo, io bevo solo acqua e cerco di acquistare quella che costa meno e la stessa cosa consiglio ai miei cittadini “comprate l’acqua che costa meno, tanto è tutta uguale”.

Ha saputo della possibilità che potrebbe essere depositata in presidenza la mozione di sfiducia? Cosa pensa?

Non ci sono i numeri, se anche ci fossero mi basterebbe promettere loro qualche piatto di lenticchie ed il gioco è fatto.

Ormai si dice in giro che non le conviene mandare il ragioniere Capo, lei, lui e gli altri saprete il perché. Ma vorrebbe spiegare e giustificare la pseudo presenza di un esperto da decine di migliaia di euro, e non solo, in soccorso al settore finanziario, e la nomina di un assessore che è anche ragioniere capo in altro comune con l’annesso stallo della situazione finanziaria?

Mi scusi ma ho visto l’ora tarda magari affronteremo il problema la prossima volta.

Come vuole sindaco. Che dire è stato chiaro, esaustivo e disponibile come sempre. Spero di poterla rivedere al più presto magari sotto un’altra “veste’.

A tutti i lettori, alla prossima “intervista inventata”.

Faticosa intervista a cura di Anna Zagara