Covid 24 maggio 2021 Sicilia: 378 i nuovi positivi, 8 decessi. Enna 2 i nuovi positivi

24 MAG – Sono 378 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 11.194 tamponi processati, con una incidenza in risalita fino quasi al 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione oggi è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 8 e portano il totale a 5.747.

Il numero degli attuali positivi è di 13.016 e torna, dopo giorni, a risalire facendo segnare un + 88 casi. Questo perché i guariti sono soltanto 282.

Negli ospedali i ricoverati sono 699, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 98, 4 in meno rispetto al bollettino precedente.

I dati dei nuovi positivi nelle singole province:

Palermo: 68.704 (124)

Catania: 57.640 (142)

Messina: 26.055 (33)

Siracusa: 16.032 (40)

Trapani: 13.618 (2)

Ragusa: 12.386 (18)

Caltanissetta: 11.397 (16)

Agrigento: 11.355 (1)

Enna: 6.083 (2).



IN ITALIA:

Sono 2.490 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 3.995. Sono invece 110 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 72. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).