Enna Calcio – Mascalucia San Pio X 3-0

Enna: Una vittoria netta e che fa tanto classifica visto che l’Enna è riuscita ad entrare nella poule A ed ora dovrà guardare con grande attenzione al valore dei suoi avversari se vuole continuare in questa avventura. L’ostacolo Mascalucia è stato superato senza tante difficoltà e con una netta superiorità tecnica, nonostante nel primo tempo abbia perduto per infortunio sia il centroavanti Kabangu e l’esterno Franzino e il sostituto di Kabangu Cocuzza non è entrato perché si è sentito male e Catania ha preferito non farlo giocare. Due gol l’Enna li ha segnati nella parte finale della gara, quando i mascalucesi hanno accusato la fatica per il grande caldo presente al Gaeta. Il primo gol segnato da Navarrete, sicuramente il migliore in assoluto, è venuto fuori da un’ azione di Lucero che di testa serviva Navarrete in area e l’attaccante anche lui di testa metteva in rete. Tanto impegno da parte dell’Enna nel fare gioco manovrato ma non sempre le azioni riuscivano ad essere completate perché bloccate da un Mascalucia chiuso in difesa. La partita si vivacizzava nella parte finale quando i gialloverdi più decisi riuscivano a concretizzare la loro manovra. Nel finale all’80’ ancora Navarrete serviva Girgenti che facilmente realizzava la rete del raddoppio. In pieno recupero al 93’ Russo, ottimo nello sganciarsi in avanti entrava in area, superava un avversario e metteva in rete.

Enna Calcio: Mangione, Jobua (dal 75’ Spampinato) Russo, Piyuka, Giuffrida, Lucero, Girgenti (dall’86’ Bonanno), Bello ( dall’82’Lipari), Kabangu dal 34’Senè), Navarrete, Franzino (Parisi dal 43’). All Catania

Mascalucia San Pio X: Castrianni, Maccarrone F. Nicolosi, Mau, Giuffrida Scarlata, Sapienza (dal 72’ Mat Sapienza), S.Giuffrida (dal 47’Bonfatto, Gruttadauria, Lo Presti (dal 71’ Prati), Badsic, Valenti (dal 47’ Prati). All. M.Giuffrida

Arbitro: Giulio Geraci di Agrigento

Marcatori: al 22’ Navarrete, all’80’ Girgenti, al 93’ Russo

Note: espulso al 76’ Badjic per fallo su Giuffrida