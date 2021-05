Covid 25 maggio 2021 Sicilia: 372 i nuovi positivi, 11 decessi. Enna 18 i nuovi positivi

Share Facebook

Sono stati 372 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 378). I morti sono stati invece 11 (ieri erano stati 8) e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.758.

E’ quanto si evince dal bollettino covid del 25 maggio del ministero della Salute.

LE PROVINCE. Quasi la metà dei casi registrati in Sicilia si è registrata a Catania. Ecco il dettaglio

Palermo: 68.724 casi comnplessivi dell’inizio della pandemia (20 nuovi casi)

Catania: 57.779 (139)

Messina: 26.086 (31)

Siracusa: 16.052 (20)

Trapani: 13.653 (35)

Ragusa: 12.411 (25)

Agrigento: 11.434 (79)

Caltanissetta: 11.402 (5)

Enna: 6.101 (18).



IN ITALIA. Sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110.

Sono 252.646 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in

Italia. Ieri i test erano stati 107.481. Il tasso di positività è dell’1,2%, in netto calo rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 1.323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 59 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 46 (ieri erano stati 48). Sono invece 8.557 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore.