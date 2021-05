Sinergia fra Asp di Catania e di Enna per il reparto di Cardiologia di Caltagirone

Share Facebook

Siglata la convenzione fra l’Asp di Catania e l’Asp di Enna per l’effettuazione di prestazioni cardiologiche presso l’Ospedale “Gravina” di Caltagirone.

Grazie all’intesa, sottoscritta nel pomeriggio di ieri, presso i locali della Direzione Generale dell’Asp di Catania, dal manager dott. Maurizio Lanza e dal direttore generale dell’Azienda sanitaria di Enna, dott. Francesco Iudica, anche i cardiologi dell’“Umberto I” di Enna contribuiranno a sostenere lo sforzo del personale dell’UOC di Cardiologia del “Gravina” per dare continuità ai servizi e garantire ai cittadini, nonostante la carenza di medici specialisti, i livelli di assistenza previsti.

Presenti alla stipula della convenzione, il direttore ad interim dell’UOC Affari Generali, nonché direttore amministrativo dell’Ospedale di Caltagirone, dott.ssa Maddalena Samperi; il responsabile dell’UOC di Cardiologia del “Gravina”, dr. Cesare Pedi; e il responsabile dell’UOSD di Emodinamica, dr. Daniele Giannotta.



Per far fronte all’insufficienza d’organico registrata nel reparto di Cardiologia di Caltagirone, causata dalla documentata carenza di nuovi medici specialisti sull’intero territorio nazionale, e dopo aver scorso tutte le graduatorie attive, la Direzione Aziendale dell’Asp di Catania si è attivata per la sottoscrizione di convenzioni, oltre che con l’Asp di Enna, anche con le tre Aziende ospedaliere di Catania e con l’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina, finalizzate all’erogazione di prestazioni cardiologiche aggiuntive.