Aidone. Alunni della scuola media dell’Ic Cordova – Capuana premiati al concorso musicale nazionale di Scicli

Aidone. Gli alunni della scuola media dell’Ic Cordova Capuana fanno incetta di premi al concorso musicale nazionale “Paolo Ferro” di Scicli. L’iniziativa, che si è svolta in modalità on line, ha visto protagonisti, ancora una volta, i ragazzi dell’indirizzo musicale dell’istituto aidonese, che si sono distinti per diversi primi premi e un primo premio assoluto.



Per la sezione pianoforte: 1^ premio ad Alessandro Scivoli (97/100) e Iside Todisco (95/100) di 1^ media. Per la chitarra: 2^ premio ad Antonino Fazio 93/100 e al duo A. Fazio – Francesca Scriminaci (91/100) di 3^ media. Per la sezione clarinetto: 1^ premio a Filippo Lauria (96/100) di 3^ media. Infine per il violino: 1^ premio assoluto a Matteo Arena (100/100) di 3^ media. In un periodo in cui le materie scolastiche, quali lo strumento musicale e la musica, sono state colpite dai limiti, dalle ristrettezze della pandemia, e la pratica musicale risulta molto più complessa, (basti pensare che si è dovuta fermare, per qualche tempo, l’orchestra della scuola), ciò nonostante gli alunni dell’indirizzo musicale hanno lavorato molto bene, seguiti dagli insegnanti di strumento: Francesco Cultreri (pianoforte), Ivan Florio (clarinetto), Filippo Di Maggio (violino) e Carlo Maria Simeone (chitarra). L’indirizzo musicale rappresenta il fiore all’occhiello dell’istituto aidonese, un’eccellenza, che dimostra come la musica è uno dei focus più importanti della realtà territoriale deprivata di tante opportunità. Proprio nell’anno in cui il Cordova- Capuana perde l’autonomia e viene diviso ed accorpato ad altre due scuole di Piazza Armerina, si raccolgono, ancora una volta, i frutti della solidità di questo storico istituto, che si contraddistingue sempre per brillanti risultati.



Angela Rita Palermo