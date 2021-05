Share Facebook

Il libro “Memorie di un Clochard” di Rosario Colianni fotografa l’attualità del vivere le strade da clochard, dei poveri, degli impoveriti. Di tutti quelli che ad un certo punto della loro vita, possono ritrovarsi in miseria, disperati e senza spiragli per un futuro sereno. E l’autore ci racconta tutto questo, con innata semplicità di linguaggio, facendo di questa sua opera, veramente un bel libro. La lettura di “Le memorie di un Clochard”, incontrerà nei suoi lettori tante piccole emozioni e regalerà a loro, una ricchezza in più. Con questo racconto di uno spaccato di vita ai bordi della periferia umana, viene offerta a tutti, la speranza di un riscatto in questa vita e, per chi ha fede: nell’altra.

(dalla presentazione di Stefania Tempesti)

Il libro curato in ogni sua parte può essere acquistato nelle librerie on-line o direttamente con lo sconto presso la casa editrice susiledizioni.com