Vaccino, apre hub in un Centro commerciale a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati i primi a fare ingresso ed i primi a vaccinarsi nel nuovo Hub realizzato da Asp di Palermo e Protezione civile regionale all’interno del centro commerciale “La Torre”. Gabriele Caruso di 19 anni, Cristina Scalafani di 18 ed Egle Rossini di 19 condividono la frequenza dell’ultimo anno dell’Istituto professionale Ernesto Ascione e questa mattina hanno anche condiviso la necessità di vaccinarsi. Tutti e tre hanno ricevuto il siero monodose Jannsen e, dopo i 15 minuti destinati all’osservazione, sono andati via con il sorriso sulle labbra.

“Credo che l’esempio debba venire da noi giovani – ha spiegato Gabriele – abbiamo subito sfruttato l’opportunità di poterci vaccinare. E’ giusto che tutti lo facciano per uscire fuori prima possibile dalla pandemia”.

All’attivazione di questa mattina erano presenti, tra gli altri, l’Assessore regionale al Territorio ed ambiente, Toto Cordaro, il Vicesindaco della città di Palermo, Fabio Giambrone, il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni, il Commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, il Direttore generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina ed il parlamentare regionale, Vincenzo Figuccia.

“L’Hub del centro commerciale La Torre – ha detto Daniela Faraoni – rappresenta un’altra porta aperta alla somministrazione del vaccino e rappresenta un’altra opportunità per consentire alle persone di riprendere una vita normale. E’ una speranza che, sicuramente, può diventare una certezza se riusciamo a coniugare le nostre esigenze di vita con la sensibilità nei confronti di un’attività di prevenzione fondamentale. Il vaccino è sicurezza”.

Percorsi differenziati di entrata ed uscita, aria condizionata, sanificazione continua ed ampio parcheggio esterno: sono alcune delle caratteristiche del primo Hub vaccinale realizzato a Palermo in un centro commerciale. La struttura, realizzata in pochissimi giorni dalla Protezione civile regionale, è dotata di dieci poltrone vaccinali, ventidue per l’anamnesi e quattro per il rilascio delle certificazioni. E’ aperto tutti giorni dalle ore 9 alle 19. A regime garantirà oltre mille vaccinazioni, ma già oggi si supererà quota 500. Per ogni turno di lavoro, sono in servizio 50 operatori tra medici, farmacisti, infermieri ed amministrativi. Il responsabile del nuovo Hub vaccinale La Torre è Francesco Cascio.

“Stiamo lavorando per dare fiducia ai cittadini – ha sottolineato l’Assessore Toto Cordaro – l’obiettivo è di diversificare la proposta ed attivare una rete capillare. Il Governo Musumeci è sul pezzo. Grazie alla dirigenza dell’Asp di Palermo ed alla Protezione civile regionale per quanto hanno fatto: è una risposta di sistema concreta per superare la crisi e tornare presto alla normalità”.

(ITALPRESS).