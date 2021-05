Enna. Incendio in un bar di via IV Novembre, cause in fase di accertamento

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Viale IV Novembre per spegnere le fiamme nel bar pasticceria “Geba”, molto noto per le viarie specialità di gelati. Il pronto intervento dei vigili ha impedito che le fiamme si propagassero all’intero stabile.

Sulle cause dell’incendio sono in corso le indagini, da un primo esame sembrerebbe un corto circuito nel laboratorio.