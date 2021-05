Enna. Premiati i migliori studenti di lingua francese del De Amicis plesso Garibaldi

Share Facebook

Gli alunni dell’istituto “De Amicis”, plesso “Garibaldi” di Enna hanno partecipato alla cerimonia di premiazione di coloro che si sono particolarmente distinti nello studio della lingua francese e di consegna degli attestati d’iscrizione all’albo d’oro dell’Amopa, “Association Membres Ordres Académiques”, l’11 maggio 2021.



All’evento, organizzato on line a causa dell’emergenza pandemica, hanno preso parte oltre ai premiati, anche l’ispettrice Ida rRmpolla del Tindaro, presidente dell’Amopa, la professoressa Rosalia Bivona, in rappresentanza dell’associazione per la regione sicilia, il dirigente scolastico professore Filippo Gervasi e le insegnanti di lingua francese Stefania Mancuso, Raffaella Tedeschi e Liliana Vella. Il dirigente scolastico ha parlato delle numerose attività che gli alunni hanno portato avanti con dedizione ed entusiasmo quali la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua francese negli anni precedenti, il coro in lingua francese già attivo da tre anni (in pausa quest’anno a causa della pandemia) e che si è esibito in eventi culturali. Sono stati avviati progetti etwinning con gemellaggi elettronici con scuole francesi. I ragazzi hanno inoltre realizzato dei video interessanti ove hanno approfondito aspetti della cultura francese, delle funzioni comunicative e realizzato un manifesto della comunicazione non ostile. Da quest’anno la scuola ha inoltre attivato dei percorsi emile clil in lingua francese. Successivamente è intervenuta prima un’alunna che ha ringraziato per l’importante opportunità data e quindi altri studenti che hanno esposto i lavori eseguiti e sottolineato la valenza del percorso formativo affrontato.

Dopo una presentazione delle attività svolte attraverso dei video, ha preso la parola l’ispettrice Ida Rampolla che, dopo aver elogiato i ragazzi, ha illustrato le attività dell’associazione ed in particolare l’importanza delle palmes académiques, cioè la prestigiosa onorificenza creata nel 1808 da Napoleone, posta sotto il patrocinio del Presidente della repubblica francese, del ministro de l’éducation nationale, del grand chancelier de la légion d’honneur, riconosciuta di pubblica utilità nel 1968.

In questa sessione hanno ricevuto il riconoscimento i seguenti alunni dell’Istituto De Amicis, plesso Garibaldi: Burgo Tommaso, Marzuolo Martina, Fidotta Doriana Maria, La Paglia Alessandro, Dottore Giulia, Lo Giudice Agata, Anzelmo Matteo, Tornabene Bianca, Colaleo Andrea Maria, Martello Martina, Cacciato Cristina, Fontanazza Martina, Algozino Monia, Colajanni Eleonora, Costa Ginevra, Sacco Sveva, Castagna Iris, La Martina Maria, Barbarino Gabbiria, Fazzi Pierpaola, Liberti Francesco, Di Prima Alice Maria, Rabbita Gabriele e Varisano Simone.