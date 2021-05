A Piazza Armerina cresce il movimento politico “Orgoglio Partite Iva”

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il Coordinamento Provinciale del movimento politico “Orgoglio Partite Iva”, rappresentato dall’imprenditore Totò Cimino, nonché consigliere comunale all’interno del civico consesso della città dei mosaici, ha nominato quale “coordinatore comunale”, il signor Scavuzzo Marco.

Scavuzzo ha accettato l’incarico con entusiasmo: ”Da cittadino che ama la propria città, dichiara, non avevo mai voluto mettermi in gioco in politica, ma grazie a questo gruppo che sta crescendo con un unico obbiettivo, quello di spendersi tutti insieme per il bene della nostra amata città, ho deciso di accettare l’invito di Totò Cimino, condiviso all’unanimità, di metterci la faccia e dare il mio contributo fattivo, affinché il movimento cresca e si possa dare a Piazza Armerina una ventata di freschezza”.

Orgoglioso il coordinatore provinciale Cimino, il quale dopo aver augurato un buon lavoro al coordinatore comunale, non nasconde la propria soddisfazione per la grande risonanza, non solo territoriale ma anche regionale del nuovo movimento politico. “Questo sta a significare che è veramente elevato il disagio di molti titolari di partite IVA e non solo”, dichiara Cimino, “ora è il momento di dare voce a tutte quelle attività che hanno sofferto e che soffrono ancora a causa delle restrizioni e della mala politica, è tempo di dare dignità a tutte quelle famiglie che si sono viste depredare e depauperare il loro lavoro, i loro sacrifici ed i loro risparmi. Confidiamo in un futuro migliore ed in una politica inclusiva”.

Anna Zagara