“Next generation” la transizione ecologica e digitale passa da Aidone

Aidone. “Next generation” la transizione ecologica e digitale passa da qui. Si parlerà di comunità energetiche, nell’edizione 2021, di “Voler bene all’Italia”, iniziativa culturale dedicata ai piccoli Comuni ed organizzata da Legambiente in collaborazione con Symbola insieme a un vasto comitato promotore e con il contributo di Open Fiber. Per il secondo anno consecutivo, il comune di Aidone vi aderisce, su invito di Legambiente – Circolo di Piazza Armerina- in collaborazione con l’associazione “I semi di Demetra”. Protagonisti dell’iniziativa sono i piccoli borghi, baluardo di una bellezza antica da preservare, capaci al contempo di puntare su innovazione sostenibile, turismo di prossimità, presidio e tutela dei territori e della biodiversità e di reagire allo spopolamento abitativo che li caratterizza, anche in tempi di pandemia. La presidente del Circolo di Legambiente di Piazza Armerina e componente nazionale di Legambiente Paola Di Vita: “Oggi la comunità energetica rappresenta un vero e proprio modello innovativo per la produzione, distribuzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e la lotta allo spreco energetico. Un modello che può essere facilmente applicato specialmente nei piccoli borghi”. Domenica prossima, alle 17, al Beteyà, diversi gli ospiti: il vicepresidente nazionale di Legambiente, Edoardo Zanchini; Domenico Fontana, responsabile di Legambiente per le politiche per il Mezzogiorno; Anita Astuto, responsabile di Legambiente Sicilia per Energia e Clima e l’ingegnere Guido Sciuto, energy manager della società Ambiens, una “giovane” realtà che sta crescendo rapidamente e che da qualche anno ha dato vita nel territorio di Piazza Armerina a un parco tecnologico, dov’ è possibile prendere contatto con le varie forme di energie rinnovabili. Sciuto farà il punto sullo stato dell’arte della normativa sulle comunità energetiche e racconterà della sua esperienza di “costruzione” di comunità energetiche nelle Marche. Un’occasione, quindi, per raccontare le esperienze virtuose già protagoniste della transizione ecologica e digitale, ma anche per segnalare i luoghi di cui è importante valorizzare i bisogni e le potenzialità, e progettare una nuova governance per i territori. Ingresso, con posti limitati, nel rispetto della normativa anticovid. E’ prevista la diretta sulla pagina Fb di Legambiente Piazza Armerina.

Angela Rita Palermo