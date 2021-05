Accordo Ance e Tributaristi Palermo per agevolazioni eco-sisma bonus

PALERMO (ITALPRESS) – Ance Palermo e Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo, rappresentate dai rispettivi presidenti Massimiliano Miconi e Angelo Cuva hanno siglato un protocollo d’intesa per fornire ai propri associati ed a quanti fossero interessati, chiarimenti e informazioni utili all’interpretazione ed applicazione della normativa vigente su Eco-Sisma Bonus, per favorire la più ampia utilizzazione delle agevolazioni e in considerazione degli interessi pubblici legati a tali misure.

Cat Palermo si è impegnata ad individuare un gruppo di professionisti che si occuperanno degli aspetti fiscali della normativa e che si confronteranno con i tecnici di Ance Palermo.

L’associazione dei costruttori metterà a disposizione la documentazione e le banche dati in suo possesso. Inoltre le due associazioni si impegneranno ad organizzare attività formative, seminari, convegni, rivolti a quanti fossero interessati all’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dagli incentivi statali.

(ITALPRESS).