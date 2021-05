Enna sconfitta a Barcellona su una punizione

Share Facebook

Una sconfitta quella rimediata dall’Enna a Barcellona contro l’Igea sicuramente immeritata tenuto conto che la squadra gialloverde sia nel gioco che nelle occasioni creata è stata decisamente superiore alla squadra locale. A metà del primo tempo una punizione di Assenzio nei pressi dell’area di rigore ha consentito alla squadra barcellonese di passare in vantaggio ed è riuscita difendere questo vantaggio sino alla fine. La partita per la maggior parte si è giocata a centro campo e c’è stato tanto equilibrio solo che l’Enna, specie nel primo tempo, non ha voluto uscire dal suo guscio ed ha preferito contenere la squadra avversario con ordine. Subito il gol i gialloverdi hanno cercato di proiettarsi in avanti e sono venute fuori alcune occasioni per poter pareggiare la partita a cominciare dalla traversa colpita da Piyuka con il portiere fuori causa, una bella azione della prima linea dell’Enna ha portato Navarrete, ancora una volta uno dei migliori, ad essere davanti a Lo Monaco ma l’attaccante ha svirgolato il pallone ed ha mancato una grossa occasione. Nel corso della gara sono stati espulsi Lucero ed il mister Catania e questo ha vanificato i tentativi della squadra gialloverde per raggiungere il pareggio. Ci sono state altre occasioni perché l’Enna si è portata avanti nel tentativo di raggiungere il pareggio e Kabangu, attaccante ha mancato una grossa occasione che avrebbe significato il pare e quindi un piccolo passo verso un’eventuale finale. Mercoledì ad Enna arriva il Giarre, che ha battuto 4-2 l’Atletico Catania, dopo essere stato in svantaggio. Il Giarre capolista imbattuta è sicuramente un avversario difficile, ma l’Enna ha i mezzi tecnici per poter rendere la vita difficile alla squadra di Cacciola, bisogna solo giocare bene ed evitare errori specie in difesa ma bisogna anche migliorare il centro campo per avere maggiore spinta e creare maggiori occasioni.

IGEA 1946-ENNA 1-0

POOL A, risultati 1a giornata

Quadrangolare 1

Giarre-Atletico Catania-4-2

Igea 1946-Enna-1-0

CLASSIFICA

Giarre, Igea 1946 Barcellona Pozzo di Gotto 3 punti; Enna, Atletico Catania 0.

Quadrangolare 2

Siracusa-Jonica-5-1

Aci S.Antonio-Ragusa-1-0

CLASSIFICA

Siracusa, Aci Sant’Antonio 3 punti; Ragusa, Jonica Santa Teresa di Riva 0.

POOL B, risultati 1a giornata

San Pio X Mascalucia-Virtus Ispica-2-3

Ha riposato: Palazzolo

CLASSIFICA

Virtus Ispica 3 punti; Palazzolo, San Pio X Mascalucia 0.

ACCOPPIAMENTO (gare di andata e ritorno)

Acicatena-Carlentini-2-3

PROSSIMO TURNO, 2a giornata. Mercoledì 2 giugno:

POOL A QUADRANGOLARE 1

Enna-Giarre

Igea 1946-Atletico Catania

POOL A QUADRANGOLARE 2

Ragusa-Siracusa

Aci Sant’Antonio-Jonica

POOL B TRIANGOLARE, domenica 6 giugno:

Palazzolo-San Pio X Mascalucia

Riposa: Virtus Ispica

ACCOPPIAMENTO, ritorno. Domenica 13 giugno:

Carlentini-Acicatena