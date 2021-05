Provincia Enna: cambiano le frequenza per vedere i canali Mediaset

Share Facebook

Le province interessate allo spostamento dell’intero MUX Mediaset 1 sono quelle di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e parte della provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un territorio che conta, nel complesso, oltre 3 milioni di abitanti.

Da diversi mesi è in atto un vero e proprio balletto delle frequenze, come previsto dalla roadmap del Ministero dello Sviluppo economico per il passaggio dall’attuale standard DVB-T1 al prossimo DVB-T2. In queste province nel periodo 1-30 giugno saranno disattivate le frequenze UHF 50, 51, 52 e 53. Sulla UHF 52 trasmette il MUX Mediaset 1, mentre sulle altre ci sono emittenti locali (alcune di esse sono già sparite o spostate perché i relativi MUX sono stati rottamati). Il MUX Mediaset 1 verrà spostato alla frequenza UHF 58. La motivazione dello spegnimento di queste frequenze è lo sviluppo della rete telefonica 5G a Malta (dove si sta procedendo a dismettere le stesse frequenze). Come è noto, infatti, le nuove frequenze assegnate al 5G sono in parte le stesse di quelle occupate dalle trasmissioni televisive dell’attuale Digitale Terrestre.

Con il passaggio al nuovo codec MPEG-4 (e, dall’anno prossimo, all’H.265), però, ogni singola frequenza può ospitare più emittenti e ciò permette di concentrare le trasmissioni su meno frequenze e liberare quelle assegnate al 5G. E’ già avvenuto in Italia e sta avvenendo anche a Malta, che dista poche centinaia di chilometri dalle coste sud della Sicilia e rischia di soffrire di pesanti interferenze se in Sicilia non si spengono le frequenze UHF 50, 51, 52 e 53.

Cambio frequenza MUX Mediaset 1: cosa fare

Il disagio per i telespettatori derivante da questo spostamento di frequenze sarà minimo. Gradualmente gli utenti non vedranno più i canali del MUX Mediaset 1 e quello sarà il segnale che il ripetitore dal quale ricevevano i canali è stato spostato sulla UHF 58.

A questo punto sarà sufficiente risintonizzare il decoder per tornare a vedere gli stessi canali TV, agli stessi numeri LCN.