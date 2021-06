Judo. Thomas Palillo si qualifica per le nazionali di Ostia

Share Facebook

Thomas Palillo, giovane judoka della Ippon Judo Enna, vincendo a Palermo una gara regionale under 15 si è aggiudicato il pass per partecipare il 3 luglio a Ostia alle finale nazionali della sua categoria con probabile pass per i campionati europei. Thomas è figlio d’arte perché il padre Salvatore è uno dei migliori masters judoka a livello europeo avendo vinto i campionati europei della sua categoria ed è stato tra i premi tre a livello mondiale. Thomas Palillo nella Categoria Under 15 combatterà per i 55 Kg ed è senz’altro uno dei favoriti perché dal 2019 il ragazzo, curato in maniera particolare dal padre, è considerato tra i migliori d’Italia nella sua categoria e, quindi, ad Ostia sicuramente sarà uno dei favoriti per aggiudicarsi il titolo italiano della sua categoria. Il mese di giugno per Thomas sarà un mese di allenamenti specifici per arricchire le sue doti tecniche e presentarsi ai nazionali di Ostia sicuramente come uno dei favoriti per il titolo italiano. Il padre Salvatore ha preparato per tutto giugno allenamenti specifici per migliorare la preparazione atletica e per migliorare anche dal punto di vista tecnico le prestazione del quindicenne.